Альварес собирается отказаться от одного титула и потеряет статус абсолютного чемпиона

Мексиканский боксер не заинтересован в проведении обязательной защиты по линии IBF.

Бесспорный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) в ближайшее время потеряет свой статус абсолюта.

Как утверждает BoxingScene со ссылкой на свои источники, мексиканский боксер не собирается принимать условия Международной боксерской федерации (IBF) о проведении обязательной защиты титула организации против малоизвестного кубинского претендента Уильяма Скулла (22-0, 9 КО).

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Канело не планирует участвовать в назначенных на 6 июня промоутерских торгах по этому поединку и откажется от своего пояса IBF.

Ожидается, что Скулл поборется за вакантный титул со вторым номером рейтинга Владимиром Шишкиным (16-0, 10 КО).

Ранее сообщалось, что саудовцы хотят свести в ринге Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

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