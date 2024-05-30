"Это может стать концом": Уайлдер заговорил о вероятном завершении карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о ближайшем бое против Чжана Чжилея и планами на будущее.

По словам американского боксера, он не исключает, что может завершить карьеру в случае поражения в поединке с китайцем.

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"У меня была успешная карьера. Для меня это момент, в котором нужно сделать или умереть. Не думаю, что супертяжелый дивизион будет интересен без Уайлдера, но 1 июня увидим.

Могу ли я победить, добиться успеха? Кто знает. Но 1 июня будет правильный ответ, посмотрим. Это может стать концом карьеры, это может стать прощанием с Уайлдером, если проиграю.

Если выиграю, конечно, перейду к большим и лучшим вещам. Хочу провести бои, которых еще не было", - цитирует Уайлдера talkSPORT со ссылкой на Seconds Out.

Напомним, что бой Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, как бы прошел его бой с Александром Усиком.

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