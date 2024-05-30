"Не согласен, что он уже не тот": Чжилей оценил свои шансы в бою с Уайлдером

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

По его словам, он все еще расценивает американца как опасного соперника, но считает, что ему по силам одержать победу.

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"Я знаю, что он придет, чтобы победить меня. Ему действительно есть что доказывать, как и мне. Так что субботний вечер бокса будет фантастическим.

Многие говорят, что Уайлдер уже не тот боец, но я с этим не согласен. Я думаю, что он все еще опасен, как и несколько лет назад. По крайней мере, я смотрю на него именно так. Парень хочет восстановиться свою репутацию, но я не дам ему такой возможности.

Действительно сложно сказать, по какому сценарию все пойдет. Посмотрим, что произойдет. Мой прогноз - будет нокаут", - цитирует Чжилея Bad Left Hook.

Напомним, что бой Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилей состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер раскрыл свой план на бой с Чжилеем.

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