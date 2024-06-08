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"Не тот боец, которым был": Промоутер Фьюри посоветовал Уайлдеру завершить карьеру

Уоррен считает, что американцу больше нечего доказывать и он может спокойно уйти.
Сегодня, 12:38
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал досрочное поражение Деонтея Уайлдера от Чжана Чжилея.

По мнению главы компании Queensberry Promotions, американскому боксеру пора завершить карьеру.

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"Сейчас Уайлдеру нечего доказывать. Чжан Чжилей показал, из чего он сделан. В последних двух боях Деонтей Уайлдер - не тот боец, которым он был. Это происходит не только в боксе, такое случается со всеми в жизни. Надеюсь, что это нескоро произойдет со мной, но такое случается.

Я не хочу бить лежачего, но я не хочу смотреть, как Уайлдер дерется с проспектами. Я считаю, что он слишком хорош для этого. Его слишком сильно уважают в нашем деле, чтобы делать это. Я думаю, что для него пришло время присмотреться к другим занятиям. Возможно, в боксе или что бы он там ни захотел делать. Ему следует быть довольным своей жизнью. Он выполнил свои обязательства, хорошо заработал и оставил след как чемпион мира на протяжении шести лет. Как много парней этого добивались?" - сказал Уоррен в комментарии Boxing Social.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера пытается отговорить сына от завершения карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Деонтей Уайлдер

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