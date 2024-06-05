"Еще не поздно": Отец Уайлдера пытается отговорить его от завершения карьеры

Гэри Уайлдер считает, что все можно исправить, и нашел виновного в последних неудачах сына.

Гэри Уайлдер, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, считает, что его сыну пока не стоит завершать карьеру после досрочного поражения от Чжана Чжилея.

По его мнению, экс-обладатель титула WBC еще может продолжать выступать на хорошем уровне, но для этого ему нужно прекратить сотрудничество с тренером Маликом Скоттом.

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"Тебе нужен кто-то, кого ты будешь уважать. Тебе не нужно, чтобы тебя тренировал друг. Для Деонтея еще не поздно. Я верю, что он может провести еще несколько лет на хорошем уровне.

Деонтей всегда был слаггером. Сейчас Малик Скотт пытается тренировать его как боксера. Если вы посмотрите на это, то увидите, что Деонтею так некомфортно. Пока Деонтей тренируется быть боксером, он не победит. В этом вся суть", - приводит слова Уайлдера-старшего USA Today.

Ранее мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана.

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