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"Даже не были близки к победе": Тренер Уайлдера прервал молчание после сокрушительного поражения от Чжилея

Наставник битого боксера впервые проанализировал неудачный поединок.
Сегодня, 14:58
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, впервые высказался по поводу досрочного поражения своего подопечного в бою с Чжаном Чжилеем.

По словам наставника американского боксера, этот поединок стал большим разочарованием.

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"Порой в боксе просто так выпадает карта. Если ты провел отличный бой, то все, что ты делал до этого, было правильным д*рьмом. Если у тебя был плохой вечер, то вот что получается.

Если вы спросите меня, что было самым сложным в этом поражении, то я никому ничего не желал больше в жизни, чем победы Деонтею в этом бою. Этой победы я хотел больше, чем любой другой в его карьере, потому что мы провели невероятный тренировочный лагерь.

Больше всего меня разочаровало то, что Уайлдер оказался в нокауте как раз после того удара, которого я учил его избегать. Мы не только не победили, но даже не были близки к победе. Все просто получилось очень плохо. Это один из таких моментов", - приводит слова Скотта Seconds Out.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера пытается отговорить сына от завершения карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Малик Скотт Чжан Чжилей

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