"Пока способен произнести свое имя": Экс-тренер Кличко и Усика призвал Уайлдера убраться из бокса

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинских чемпионов Владимира Кличко и Александра Усика, уверен, что Деонтею Уайлдеру следует завершить карьеру после досрочного поражения от Чжана Чжилея.

Именитый специалист считает, что американцу больше не стоит возвращаться в ринг и нужно подумать о своем здоровье.

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"Ты отлично заработал, стал миллионером или даже миллиардером. Пришла пора уйти и наслаждаться временем с семьей. Будь с родными и управляй бизнесом за счет денег, которые заработал в боксе. Но не возвращайся на ринг.

Ты сделал все, что мог сделать в боксе. Это время прошло, убирайся. Убирайся, пока способен произнести свое имя, потому что многие парни не могут этого сделать. Хватит. В бою с Чжилеем был плохой нокаут. Такой нокаут лишит его чувств, если он продолжит драться", - сказал Али Башир в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера пытается отговорить сына от завершения карьеры.

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