iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Его богатство - это здоровье": Экс-чемпион дал важный совет Уайлдеру

Беллью предполагает, что американскому боксеру стоит завершить выступления.
Сегодня, 14:52
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о будущем Деонтея Уайлдера после досрочного поражения от Чжана Чжилея.

Британец отметил, что только сам "Бронзовый бомбардировщик" должен принимать решение о завершении карьеры, но считает, что ему уже следует задуматься о своем здоровье.

Читай также: "Ему конец": Усик прокомментировал нокаут в бою Чжилей - Уайлдер

"Не мне говорить, покончено ли с Уайлдером. Пусть это скажет он сам.

Как фанат, который смотрит на это со стороны, я желаю ему только добра. Я надеюсь, что он поймет, что его богатство - это его здоровье", - сказал Беллью в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера пытается отговорить сына от завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Не тот боец, которым был": Промоутер Фьюри посоветовал Уайлдеру завершить карьеру "Не тот боец, которым был": Промоутер Фьюри посоветовал Уайлдеру завершить карьеру
"Любой способен вернуться": Бывший соперник Усика оценил шансы Фьюри в реванше "Любой способен вернуться": Бывший соперник Усика оценил шансы Фьюри в реванше
"Знал, что нанесу сильный удар": Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером "Знал, что нанесу сильный удар": Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером
"Еще не поздно": Отец Уайлдера пытается отговорить его от завершения карьеры "Еще не поздно": Отец Уайлдера пытается отговорить его от завершения карьеры
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:56
Клуб Серии А прекратил сотрудничество с обладателем Золотого Мяча
Европа16:49
Барселона намерена летом избавиться сразу половины игроков линии обороны
Европа16:23
Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку
Евро-202416:20
Евро-2024: Четыре украинца в ТОП-10 самых дорогих игроков группы E
ММА15:51
Бой с Конором отменен? Чендлер ответил на вопрос
Европа15:44
"Я сильно похудел и не спал": Яремчук вспомнил, как повлияло на него начало полномасштабного вторжения
Европа15:26
Реал намерен продать одну из своих "погасших" звезд
15:20
Экстра-лига по футзалу: ХИТ добыл первую победу над Энергией в рамках финала
Украина15:06
"Легко быть популистом": Форвард сборной Украины рассказал, готов ли он взять оружие в руки
Бокс14:52
"Его богатство - это здоровье": Экс-чемпион дал важный совет Уайлдеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK