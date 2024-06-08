"Его богатство - это здоровье": Экс-чемпион дал важный совет Уайлдеру

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о будущем Деонтея Уайлдера после досрочного поражения от Чжана Чжилея.

Британец отметил, что только сам "Бронзовый бомбардировщик" должен принимать решение о завершении карьеры, но считает, что ему уже следует задуматься о своем здоровье.

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"Не мне говорить, покончено ли с Уайлдером. Пусть это скажет он сам.

Как фанат, который смотрит на это со стороны, я желаю ему только добра. Я надеюсь, что он поймет, что его богатство - это его здоровье", - сказал Беллью в комментарии iFL TV.

Ранее сообщалось, что отец Уайлдера пытается отговорить сына от завершения карьеры.

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