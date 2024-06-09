Пакьяо проведет бой против чемпиона японского ММА

Выставочный бой состоится уже в июле.

Легендарный Мэнни Пакьяо действительно вернется на ринг в ближайшее время.

Однако вместо титульного боя филиппинский боксер примет участие в выставочном поединке.

Японский ММА промушен RIZIN организует специальной бой легендарного боксера с действующим чемпионом ММА в в полусреднем весе Чихиро Сузуки.

Бой пройдет по специальным правилам - три раунда по три минуты. При этом, Сузуки уже пообещал, что отправит Пакьяо в нокаут.

Поединок состоится 28 июля в рамках Super RIZIN 3 в Сайтаме, Япония.

Ранее также сообщалось, что Пакьяо хочет провести тутульный бой против Марио Барриоса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!