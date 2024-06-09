Пакьяо проведет бой против чемпиона японского ММА
Выставочный бой состоится уже в июле.
Легендарный Мэнни Пакьяо действительно вернется на ринг в ближайшее время.
Однако вместо титульного боя филиппинский боксер примет участие в выставочном поединке.
Японский ММА промушен RIZIN организует специальной бой легендарного боксера с действующим чемпионом ММА в в полусреднем весе Чихиро Сузуки.
Бой пройдет по специальным правилам - три раунда по три минуты. При этом, Сузуки уже пообещал, что отправит Пакьяо в нокаут.
Поединок состоится 28 июля в рамках Super RIZIN 3 в Сайтаме, Япония.
Ранее также сообщалось, что Пакьяо хочет провести тутульный бой против Марио Барриоса.
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