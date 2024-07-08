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"Ничто не помешает одержать победу": Промоутер Богачука оценил бой с Ортисом

Представитель украинца уверен, что подопечный успешно защитит временный титул.
Сегодня, 07:32
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе украинца Сергея Богачука, отреагировал на официальный анонс боя против Верджила Ортиса.

Представитель украинца выразил уверенность, что его подопечному по силам добиться успеха в этом поединке.

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"Сергей так много пережил. Он выдержал вторжение в свою страну, ожидая при этом визы в Соединенные Штаты. Он получил особое разрешение на выезд из страны как профессиональный спортсмен, чтобы продолжить свою боксерскую карьеру.

Сергей завоевал титул чемпиона мира WBC Interim и теперь с нетерпением ждет возможности защитить его, сражаясь за Украину на ринге.

Верджил Ортис - очень опасный соперник, но ничто не помешает Сергею одержать победу", - приводит слова промоутера The Ring.

Напомним, что бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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