Дерек Чисора избил курьера на улице
Британец вскоре должен провести поединок.
Ветеран бокса Дерек Чисора оказался в центре скандала.
40-летний британец в Лондоне вступил в перепалку с курьером службы доставки.
Читай также: Бывшего футболиста Динамо, Шахтера и Манчестер Юнайтед избили в россии
Сначала они общались на повышенных тонах с курьером, а затем Дерек ударил его головой, из-за чего тот потерял равновесие.
Свой следующий бой Чисора проведет бой против британского супертяжяжа Джо Джойса. Поединок состоится 27 июля.
Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!