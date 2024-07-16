Дерек Чисора избил курьера на улице

Ветеран бокса Дерек Чисора оказался в центре скандала.

40-летний британец в Лондоне вступил в перепалку с курьером службы доставки.

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Сначала они общались на повышенных тонах с курьером, а затем Дерек ударил его головой, из-за чего тот потерял равновесие.

Свой следующий бой Чисора проведет бой против британского супертяжяжа Джо Джойса. Поединок состоится 27 июля.

Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

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