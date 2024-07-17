Рой Джонс назвал лидера рейтинга pound-for-pound

Легендарный боксер Рой Джонс-младший заявил, что лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории является абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ.

Американец добавил, что японец не проводил бои против топовых боксеров, так что он формально ставит на первое место Теренса Кроуфорда.

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"Иноуэ - крутой чувак. Он выступает в Японии, но это крутой чувак. Ему не отдают должное, ведь мы нечасто его видим. Я думаю, что этот чувак - действительно первый номер pound-for-pound.

У него просто нет конкуренции, сейчас он не может заполучить большой бой. И в США его не знают, потому что у нас нет хороших и именитых бойцов в его весе. Он первый номер pound-for-pound, но поскольку у него не было оппозиции, чтобы это доказать, я должен поставить на первое место Теренса Кроуфорда", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу ALL THE SMOKE FIGHT.

Ранее была названа дата и следующий соперник Наоя Иноуэ.

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