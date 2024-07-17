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"Он один из лучших": Рой Джонс расхвалил следующего соперника Ломаченко

Легендарный американец похвалил Джервонту Дэвиса.
Сегодня, 12:17
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился мнением по поводу обладателя титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса.

По словам легендарного бойца, американец является одним из лучших боксеров в мире.

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"Дэвис - один из лучших. Он действительно один из лучших бойцов pound-for-pound. Джервонта умеет бить, но он также может боксировать. Некоторые бойцы с ударом не умеют боксировать. Дэвис может и боксировать, и бить, он способен уходить в сторону.

Он может делать все, что необходимо левше, чтобы справиться со своей работой. Это многое о нем говорит, потому что сегодня мало кто из бойцов способен это сделать. Джервонта и Теренс Кроуфорд - два лучших бойца прямо сейчас, исходя из того, как они готовят свои атаки", - приводит слова Джонса Boxing News 24/7.

Ранее была названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис.

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