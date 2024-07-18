Чжилей оценил шансы на проведение боя с Джошуа

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о возможном поединке против Энтони Джошуа.

По словам ветерана бокса, звездный британец никогда не согласится на поединок с ним.

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"Запомните мои слова - он никогда не будет драться со мной. Он никогда не сделает этого. После Олимпийских игр 2012 года он знает, что его ожидает. Именно тогда мы впервые встретились.

Прошло уже много лет. Я был в Matchroom и знаю, что происходит. Поэтому уверен, что он никогда не будет со мной драться. Мой менеджер летал в Лондон и я получил ответ. Вот почему я не верю в наш бой.

Посмотрите на его последние выступления против Фрэнсиса Нганну и Роберта Хелениуса. Я не думаю, что у него есть навыки, чтобы победить меня. То, как он выбирает соперников, многое говорит о нем", - приводит слова Чжилея MMA FIGHTING.

Напомним, на Олимпиаде-2012 в 1/4 финала боксерского турнира Энтони победил Чжилея по очкам 15:11.

Ранее Джошуа назвал лучшего боксера за всю историю спорта.

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