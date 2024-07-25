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"Нужно быть осторожным": Богачук оценил своего ближайшего соперника

Украинский временный чемпион поделился ожиданиями от поединка с Ортисом.
Сегодня, 15:11
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук высказался о предстоящем бое против Верджила Ортиса.

Украинский боксер отметил, что они с американцем хорошо знают друг друга.

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"У меня есть опыт тренировок с ним, я много спарринговал с ним. Может, 50 раундов, может, 70. Но спарринг - это одно дело, а бой - другое.

Я знаю его стиль, он быстрый, сильный, умный. И он тоже меня знает. Это будет война. Это будет очень интересно.

Мне нужно быть осторожным в этом бою. У него есть удар. Мне нужно быть с ним осторожным, а не только выбрасывать удары. Мне нужно быть умным в этом бою, умным в агрессии", - сказал Богачук в комментарии Fight Hub TV.

Бой Богачук - Ортис состоится 10 августа в Лас-Вегасе, США на арене Michelob Ultra.

Отметим, также Богачук сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ортис WBC Сергей Богачук

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