Альварес потеряет статус бесспорного чемпиона перед ближайшим боем

Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) на свой ближайший бой против Эдгара Берланги (22-0, 17 KO) выйдет уже не в статусе абсолютного чемпиона второго среднего веса.

Как сообщает ESPN, мексиканский боксер будет лишен титула IBF из-за того, что прострочил проведение обязательной защиты пояса организации против кубинского претендента Уильяма Скулла (22-0, 9 КО).

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Ожидается, что Международная боксерская федерация назначит бой за вакантный титул между кубинцем и вторым номером рейтинга россиянином Владимиром Шишкиным (16-0, 10 КО).

"После того, как мы официально сообщим заинтересованным сторонам, мы опубликуем заявление", - сказал президент IBF Дэрил Пиплс.

Напомним, что Альварес владеет титулом IBF с ноября 2021 года, когда победил Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Ранее сообщалось, когда и где состоится бой Альварес - Берланга.

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