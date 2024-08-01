"Не продлится всю дистанцию": Промоутер Фьюри сделал прогноз на реванш с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от реванша с экс-абсолютом дивизиона, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Представитель британского боксера выразил уверенность в успехе своего подопечного и считает, что второй поединок завершится досрочно.

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"Я очень уверен в Тайсоне. Ему необходимо делать то, что он делал в первых семи раундах. Фьюри пропустил удар в нос в восьмом раунде и просто потерял концентрацию. Я не знаю, что произошло. Безусловно, это его беспокоило, потому что он постоянно продолжал сморкаться. Я думаю, что его нос был сломан. Затем следующий раунд стал для него полной катастрофой. Я не знаю, как Фьюри его пережил.

Затем он вышел, дошел до конца боя и выиграл последний раунд. Этот поединок состоял из двух частей. Так что в следующий раз Фьюри убедится, что первая часть будет соответствовать второй, если бой пройдет всю дистанцию. Но я искренне верю, что поединок не продлится всю дистанцию. Первый бой много отнял у них обоих, в этом нет сомнений. Вопрос в том, у кого он отнял больше", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

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