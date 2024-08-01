Роберт Гарсия назвал условие для победы Джошуа в третьем бою с Усиком

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, высказался о возможной трилогии британца против чемпиона мира по версиям WBA, WBA и WBC украинца Александра Усика.

По словам специалиста, Джошуа может победить, но только если будет драться агрессивно.

"Я думаю, если он будет драться агрессивно, то сможет победить Усика", - приводит слова Гарсии Dazn.

Напомним, в первом бою украинец победил британца единогласным решнием судей, а во втором - раздельным.

Ранее Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!