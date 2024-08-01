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Роберт Гарсия назвал условие для победы Джошуа в третьем бою с Усиком

Специалист отметил тактику британского боксера.
Сегодня, 16:16
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, высказался о возможной трилогии британца против чемпиона мира по версиям WBA, WBA и WBC украинца Александра Усика.

По словам специалиста, Джошуа может победить, но только если будет драться агрессивно.

"Я думаю, если он будет драться агрессивно, то сможет победить Усика", - приводит слова Гарсии Dazn.

Напомним, в первом бою украинец победил британца единогласным решнием судей, а во втором - раздельным.

Ранее Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа.

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