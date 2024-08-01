Роберт Гарсия назвал условие для победы Джошуа в третьем бою с Усиком
Специалист отметил тактику британского боксера.
Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, высказался о возможной трилогии британца против чемпиона мира по версиям WBA, WBA и WBC украинца Александра Усика.
По словам специалиста, Джошуа может победить, но только если будет драться агрессивно.
"Я думаю, если он будет драться агрессивно, то сможет победить Усика", - приводит слова Гарсии Dazn.
Напомним, в первом бою украинец победил британца единогласным решнием судей, а во втором - раздельным.
Ранее Усик спрогнозировал, кто победит в бою Джошуа - Дюбуа.
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