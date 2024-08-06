Баколе ворвался в ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса от The Ring
Конголезец сенсационно победил американского проспекта.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров хевивейта.
Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.
Читай также: Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Чемпионом является украинец Александр Усик. В тройку входят: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.
Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:
Чемпион – Александр Усик (22-0, 14 KO)
- Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)
- Энтони Джошуа (28-3, 25 KO)
- Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
- Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
- Агит Кабайел (25-0, 17 KO)
- Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO)
- Мартин Баколе (21-1, 16 KO)
- Филип Хргович (17-1, 14 KO)
- Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)
- Джастис Хуни (10-0, 5 KO)
Ранее Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!