Баколе ворвался в ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса от The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров хевивейта.

Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.

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Чемпионом является украинец Александр Усик. В тройку входят: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

Чемпион – Александр Усик (22-0, 14 KO)

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) Агит Кабайел (25-0, 17 KO) Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) Мартин Баколе (21-1, 16 KO) Филип Хргович (17-1, 14 KO) Эфе Аджагба (20-1, 14 KO) Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

Ранее Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.

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