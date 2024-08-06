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Баколе ворвался в ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса от The Ring

Конголезец сенсационно победил американского проспекта.
Сегодня, 11:51
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг лучших боксеров хевивейта.

Конголезский боксер Мартин Баколе после победы над американским проспектом Джаредом Андерсоном поднялся с десятого места на седьмое.

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Чемпионом является украинец Александр Усик. В тройку входят: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Джозеф Паркер.

Топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring:

Чемпион –  Александр Усик (22-0, 14 KO)

  1.  Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO)
  2.  Энтони Джошуа (28-3, 25 KO)
  3.  Джозеф Паркер (35-3, 23 KO)
  4.  Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)
  5.  Агит Кабайел (25-0, 17 KO)
  6.  Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO)
  7.  Мартин Баколе (21-1, 16 KO)
  8.  Филип Хргович (17-1, 14 KO)
  9.  Эфе Аджагба (20-1, 14 KO)
  10.  Джастис Хуни (10-0, 5 KO)

Ранее Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.

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Баколе ворвался в ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса от The Ring
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