iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Менеджер Чжилея назвал двух приоритетных соперников

Представитель китайского супертяжеловеса рассказал, с кем тот стремится подраться.
Сегодня, 21:59
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея, поделился планами на будущее.

По его словам, его подопечный хотел бы встретиться в ринге с Энтони Джошуа, но считает, что тот избегает боя, а также с Тайсоном Фьюри.

Читай также: "Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой

"Думаю, худший секрет в боксе - это нежелание Эй Джея иметь дело с Чжилеем. Были возможности для организации их боя. Просто вполне очевидно, что со стороны Джошуа нет никакого интереса. Он просто хочет избежать поединка, и это печально.

Наша цель - титульный поединок. Эй Джей и Тайсон Фьюри - самые желанные соперники для Чжана. Он хочет подраться с двумя этими парнями. Я не знаю, насколько серьезно Усик говорит о возвращении в тяжелый вес, но думаю, то Чжилей более чем заслужил шанс против Фьюри и Джошуа", - цитирует Лейна Sky Sports.

Ранее Чжилей выразил уверенность, что Джошуа избегает боя с ним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Чжан Чжилей

Статьи по теме

Рэшфорд и Санчо инвестировали в компанию, основанную рэпером и поддерживаемую экс-соперником Усика Рэшфорд и Санчо инвестировали в компанию, основанную рэпером и поддерживаемую экс-соперником Усика
"Многое может потерять": Чжилей уверен, что Джошуа избегает боя с ним "Многое может потерять": Чжилей уверен, что Джошуа избегает боя с ним
"Комфортно и нокаутом": Именитый тренер озвучил, кому достанется победа в бою Джошуа - Дюбуа "Комфортно и нокаутом": Именитый тренер озвучил, кому достанется победа в бою Джошуа - Дюбуа
Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:55
Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды
Олимпийские игры22:38
Борьба на Олимпиаде-2024: Ливач проиграла матч за бронзу
Олимпийские игры22:35
Ливач проиграла матч за бронзу четырехкратной чемпионке мира
Бокс21:59
Менеджер Чжилея назвал двух приоритетных соперников
Европа21:39
Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико
Лига Европы21:28
"Мы к этому готовы": Вернидуб рассказал, чего ждать от матча с Викторией
Европа21:13
Чемпион Нидерландов хочет выкупить экс-игрока Шахтера
Европа20:44
Зинченко забил за Арсенал в товарищеском матче
Европа20:35
Легенда Боруссии продолжит карьеру за океаном
Европа20:06
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK