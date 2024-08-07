Менеджер Чжилея назвал двух приоритетных соперников

Терри Лейн, менеджер китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея, поделился планами на будущее.

По его словам, его подопечный хотел бы встретиться в ринге с Энтони Джошуа, но считает, что тот избегает боя, а также с Тайсоном Фьюри.

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"Думаю, худший секрет в боксе - это нежелание Эй Джея иметь дело с Чжилеем. Были возможности для организации их боя. Просто вполне очевидно, что со стороны Джошуа нет никакого интереса. Он просто хочет избежать поединка, и это печально.

Наша цель - титульный поединок. Эй Джей и Тайсон Фьюри - самые желанные соперники для Чжана. Он хочет подраться с двумя этими парнями. Я не знаю, насколько серьезно Усик говорит о возвращении в тяжелый вес, но думаю, то Чжилей более чем заслужил шанс против Фьюри и Джошуа", - цитирует Лейна Sky Sports.

Ранее Чжилей выразил уверенность, что Джошуа избегает боя с ним.

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