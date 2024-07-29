"Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой

Британец готов встретиться в ринге с Чжилеем на его территории.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора после победы над Джо Джойсом заявил, что не против провести бой с его обидчиком Чжаном Чжилеем.

Британский боксер отметил, что готов встретиться с китайцем даже на его территории.

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"Дайте мне китайца. Я бы поехал драться с ним в Китай. Я поеду в Макао. Это будет безумие. Он там гребаная знаменитость.

Наверное, Чжилей - самый большой китаец во всем мире. Я бы поехал туда", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Ранее Тайсон Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит.

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