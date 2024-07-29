iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой

Британец готов встретиться в ринге с Чжилеем на его территории.
Сегодня, 13:44
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора после победы над Джо Джойсом заявил, что не против провести бой с его обидчиком Чжаном Чжилеем.

Британский боксер отметил, что готов встретиться с китайцем даже на его территории.

Читай также: "Проведу реванш, если он будет чистым": Чисора назвал следующего потенциального соперника

"Дайте мне китайца. Я бы поехал драться с ним в Китай. Я поеду в Макао. Это будет безумие. Он там гребаная знаменитость.

Наверное, Чжилей - самый большой китаец во всем мире. Я бы поехал туда", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Ранее Тайсон Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри "Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри
"Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру "Я вернусь": Джойс подтвердил, что не собирается завершать карьеру
Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит Фьюри поздравил Чисору с ярким завершением карьеры, но Дерек отрицает, что уходит
"Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом "Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры15:45
Середа - про виступ на Олімпіаді в синхронних стрибках: "Результатом не задоволений"
Формула 115:36
Марко: Выступление Переса на Гран-при Бельгии - это провал
Олимпийские игры15:19
Фехтование на Олимпиаде-2024: Кравацкая уступила фаворитке, Харлан прошла в четвертьфинал
Украина15:17
Лидер сборной Украины U-19 - о выступлении на Евро-2024: "Осадок остался"
Бокс14:58
"Он его остановит": Чисора сделал однозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри
Бокс14:32
"Деньги на Ломаченко я бы не поставил": Гвоздик объяснил, как Джервонта может нокаутировать Василия
Олимпийские игры14:10
Романчук - о провале в заплыве на 800 метров на Олимпиаде: "Я в полном отчаянии"
Олимпийские игры14:02
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Жмуденко разгромно проиграл в 1/32 финала
Бокс13:44
"Дайте мне китайца": Чисора объявил, с кем хотел бы провести бой
Олимпийские виды13:30
Дмітрій, Владімір и другие: некоторые украинские олимпийцы продолжают называть себя на российский манер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK