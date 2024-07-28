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"Проведу реванш, если он будет чистым": Чисора назвал следующего потенциального соперника

Британский ветеран не против устроить трилогию с соотечественником, но есть условие.
Сегодня, 18:52
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора после победы над Джо Джойсом заявил, что не против провести третий бой против Диллиана Уайта.

Британский боксер заявил, что готов снова выйти в ринг против соотечественника, но в то же время напомнил о его проблемах с допингом.

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"Я проведу реванш с Диллианом, если он будет чистым. В этом вся суть. Если он чистый, то я подерусь с ним, сто процентов. Но нет никакого смысла драться с парнем, у которого не все чисто.

Хотя если он хочет реванш, то я дам его ему. Только я буду сидеть на тех же препаратах, что и он", - приводит слова Чисоры Seconds Out.

Напомним, что Чисора дважды дрался с Уайтом и в обоих случаях потерпел поражения: раздельным решением судей в 2016 году и нокаутом в 2018 году.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Диллиан Уайт

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