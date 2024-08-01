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"Многое может потерять": Чжилей уверен, что Джошуа избегает боя с ним

Китайский супертяжеловес считает, что британец опасается встречи в ринге с ним.
Сегодня, 13:51
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о потенциальном бое против экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Китайский боксер выразил уверенность, что британец не рискнет выйти на поединок против него.

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"Я придерживаюсь своего мнения. Я не думаю, что Джошуа хочет драться со мной. Я не думаю, что Эдди Хирн хочет, чтобы он подрался со мной. Я не думаю, что его менеджеры хотят, чтобы Джошуа подрался со мной.

Я жду, я открыт к этому бою. Если он захочет подраться, то я тоже захочу, но я так не думаю. Я большая угроза, и он многое может потерять, многое поставит на карту", - сказал Чжилей в комментарии Boxing Social.

Ранее Чжилей назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Чжан Чжилей

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