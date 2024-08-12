Али Башир оценил шансы Джошуа в бою с Дюбуа

Бывший тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир высказался о поединке обладателя титула IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам эксперта, победит тот, кто первый нанес урон сопернику.

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"Дюбуа против Джошуа - это бой с шансами 50 на 50. Любой из этих парней может выиграть этот поединок. Они будут хорошо готовы к бою, у них есть время, чтобы приспособиться. Я думаю, что любой из них способен победить.

Тот, кто первым получит урон в этом бою, не спасется, второй боец не позволит ему восстановиться после этого", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Али Башир сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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