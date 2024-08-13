Теренс Кроуфорд отказался от чемпионского пояса

Американец недавно завоевал титул в первом среднем весе.

Новый чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) определился со своим будущим.

Американский боксер сообщил Всемирной боксерской организации (WBO), что он не будет боксировать в полусреднем весе.

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Его титул в этой категории был передан Брайану Норману-младшему (26-0, 20 КО), которого повысили с временного чемпиона до полноценного.

Напомним, в полусреднем весе у Теренса остался титул WBA и статус чемпиона WBC в отпуске.

Отметим, что Кроуфорд покорил четвертую весовую категорию. Теренс победил Исраиля Мадримова единогласным решением судей, отобрав этим у него титул WBA в первом среднем весе.

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