Теофимо Лопес оценил шансы на поединок с Кроуфордом

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил о желании провести бой с обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе Теренсом Кроуфордом.

Американец признался, что намерен подняться в весовой категории для поединка с соотечественником.

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"Тепер у нас есть Riyadh Season. Так почему бы не устроить бой Кроуфорда против Теофимо? Сейчас мы в деле. Давайте его сделаем. Большое количество денег не вызывает больше проблем. Чем больше денег, тем больше бокса.

Безусловно, я могу подняться в первый средний вес. И я это сделаю. Просто назовите мне дату. Сейчас я вешу 70 килограммов. Я могу подраться с Кроуфордом прямо сейчас", - сказал Лопес в интервью BoxingScene.

Напомним, Теренс Кроуфорд отказался от чемпионского пояса.

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