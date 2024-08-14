Редкач узнал дату и имя соперника в следующем бою

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжит свою боксерскую карьеру.

Следующим соперником 38-летнего украинца станет 35-летний американец Хосе Сепеда.

🇲🇽 Jose Zepeda looks to get back into contention at 140 against Ivan Redkach 👊#ZepedaRedkach | @Marvnation_ | Sept. 6 pic.twitter.com/lIFghIE3pd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 13, 2024

Бой пройдет 6 сентября в первом полусреднем весе.

Редкач последний бой провел в мае этого года, проиграв Батыру Джукембаеву. Сепеда в марте проиграл Далтону Смиту.

Ранее Фроч предсказал завершение карьеры Фьюри после реванша с Усиком.

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