Редкач узнал дату и имя соперника в следующем бою
Украинец вскоре вернется на ринг.
Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжит свою боксерскую карьеру.
Следующим соперником 38-летнего украинца станет 35-летний американец Хосе Сепеда.
🇲🇽 Jose Zepeda looks to get back into contention at 140 against Ivan Redkach 👊#ZepedaRedkach | @Marvnation_ | Sept. 6 pic.twitter.com/lIFghIE3pd— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 13, 2024
Бой пройдет 6 сентября в первом полусреднем весе.
Редкач последний бой провел в мае этого года, проиграв Батыру Джукембаеву. Сепеда в марте проиграл Далтону Смиту.
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