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Зинченко - о футболке, которая посвящена войне: Это была инициатива от всей команды

Александр высказался о жесте, который напомнил о полномасштабном вторжении.
Сегодня, 00:59
Александр Зинченко / УАФ
Александр Зинченко / УАФ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко высказался об особой футболке-напоминании о полномасштабном вторжении РФ, которая висела в раздевалке команды, и с которой игроки отпраздновали первый гол.

По словам Зинченко, решение напомнить зрителям о войне в нашей стране было принято всем коллективом национальной команды.

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"Это была инициатива всей команды, потому что мы понимаем, какой день сегодня. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины".

Александр также выразил надежду, что боевые действия вскоре закончатся и Украина сможет зажить мирной жизнью.

"Надеюсь, что мирное небо наступит достаточно скоро. Горжусь тем, что я украинец. Хочу передать всем украинцам, чтобы они не сдавались и были вместе, как и на протяжении этого времени. Хочется посвятить победу всем украинцам, которые находятся в Украине и не только", - сказал Зинченко.

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