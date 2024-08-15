Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о возможном поединке его бывших соперников Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По словам Валлина, он считает, что боксеры имеют равные шансы на успех.

Читай также: Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика

"Для меня поединок с Джошуа был намного тяжелее. Он был гораздо лучше. Джошуа дал мне куда более тяжелый бой, чем Тайсон Фьюри. Но это не значит, что он легко победит Фьюри. Стили делают бои, так что это не данность. Это будет близкий поединок.

Я всегда говорил, что Фьюри победит Джошуа. Но теперь после поединка с Энтони я немного изменил свое мнение. Я считаю, что шансы в этом поединке 50 на 50", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Through The Ropes.

Ранее Валлин сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!