"Хочу стать чемпионом мира": Джейк Пол бросил вызов одному из лучших боксеров мира

Блогер не намерен завершить карьеру в боксе после поединка с Майком Тайсоном.

Ютубер и боксер Джейк Пол (10-1, 7 KO) высказался о своих планах после боя с бывшим чемпионом Майком Тайсоном (50-6, 44 KO).

По словам спортсмена, он намерен получить бой с Саулем Альваресом.

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"Я все еще на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира. Там много сраных болтунов, много громких имен, которые хотят сразиться со мной.

Я все еще хочу подраться с Канело Альваресом, и я хочу идти в титул чемпиона мира, и именно для этого я здесь. Я сделаю это возможным. И когда это произойдет, люди скажут: «Боже, этот ребенок сделал то, что мы не сделали", - приводит слова Пола Mirror.

Поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 15 ноября в США.

Ранее Пол назвал многомиллионный гонорар, который получит за бой с Тайсоном.

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