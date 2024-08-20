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Малиньяджи назвал фаворита боя Дюбуа - Джошуа

Эксперт отметил статус поединка.
Сегодня, 14:20
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о поединке Энтони Джошуа и обладателя титула IBF в супертяжелом дивизионе Даниэля Дюбуа.

Эксперт считает, что Джошуа фаворит, но молодой британец может удивить.

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"Мне нравятся поединки, которые устраивает Турки Аль аш-Шейх, но он должен понимать, что, по моему скромному мнению, нет разминочных боев.

В этом поединке я отдаю предпочтение Энтони, но Дюбуа - не легкая прогулка. Ты не можешь говорить, что устроишь поединок Джошуа против победителя реванша Усика с Фьюри так, словно Дюбуа не существует. У тебя должен быть план на оба случая", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Атлас предсказал судьбу боя Джошуа - Дюбуа.

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