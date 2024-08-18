"Остановите бой": Турки Аль аш-Шейх категорично отреагировал на травму Деревянченко

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, занимающийся в последнее время организацией боксерских шоу, отреагировал на травму украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко в бою против Кристиана Мбилли.

Саудовский функционер во время поединка в сети X заявлял, что поединок следует остановить из-за повреждения руки у украинца.

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"Его левая рука травмирована. Он ее не использует. Он дерется одной рукой.

Ему 38 лет, и он с одной рукой. Остановите бой", - написал Аль аш-Шейх.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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