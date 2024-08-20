Баколе хочет подраться с Джошуа в Африке
Восходящая звезда бокса бросил вызов именитому британцу.
Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе сообщил, что хочет получить поединок против Энтони Джошуа.
По словам боксера, он намерен провести бой в Африке.
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"В Африке мне необходимо участие моего президента, но, спасибо богу, он открыт к этому. Я попытаюсь попросить о помощи Его Превосходительство.
Для меня было бы большим удовольствием подраться в Африке и быть амбассадором Riyadh Season в Африке. Я вызывал Энтони Джошуа, потому что он родом из Нигерии. Я постоянно хочу подраться дома в Африке", - приводит слова боксера Seconds Out.
Ранее Валлин оценил шансы Джошуа и Фьюри в потенциальном бою.
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