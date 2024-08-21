Майк Тайсон оценил победу Кроуфорда над Мадримовым

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон высказался о победе чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда в бою против Исраила Мадримова.

По словам американца, его соотечественник проделал отличную работу против неудобного соперника.

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"Я побывал на последнем поединке Кроуфорда. Мадримов - жесткий парень, я рад, что Теренс сделал камбэк в двух последних раундах. Мадримов был очень неудобным и сильным.

Я не согласен, что Кроуфорд подерется с кем угодно, ведь чтобы не сорвать свой следующий бой, ты должен выглядеть хорошо. Если ты дерешься с этим парнем и не выглядишь хорошо, то фанаты скажут: "Я не хочу смотреть это, он будет плохо смотреться против следующего соперника".

Нужно постоянно проводить бои, в которых будешь знать, что соперник позволит тебе хорошо выглядеть. Мадримов перемещался по рингу. Кроуфорд не привык к такой подвижности. Мадримов был чертовски неудобным", - приводит слова легенды бокса Seconds Out.

Напомним, Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей.

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