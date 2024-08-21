Баколе определился со своим следующим соперником

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе заявил, что хочет провести свой следующий поединок против Чжана Чжилея.

По словам боксера, он готов выйти в ринг с представителем Китая в конце текущего года.

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"Я бы с удовольствием подрался с Чжаном в декабре в Китае. Я слышал, что Его Превосходительство (Турки Аль аш-Шейх, - прим.) хотел организовать мне бой в Китае, так что я нацелен на это. Если это произойдет, то я буду очень рад.

Я готов подраться с большим Чжаном в Китае перед его фанатами. Я всегда дерусь на выезде. Я отправился в Америку и удосрочил Джареда Андерсона, я поехал в Париж и победил Тони Йоку. Так что я с удовольствием поеду в Китай и побью Чжана на глазах у его фанатов. Это бой, который я хочу провести, я с нетерпением жду его", - приводит слова Баколе Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Баколе хочет подраться с Джошуа в Африке.

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