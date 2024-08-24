Джейк Пол дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Популярный блогер Джейк Пол высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам Пола, британцу нужно активнее действовать в реванше.

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"Это будет тяжелый бой. Усик победил в первом поединке. Это был очень близкий бой, но я верю, что последний раунд все решил. Однако в реванше Тайсон сделает то, что он делает в реваншах, когда он готов к драке.

Фьюри вернется сильнее, чем когда-либо, но Усик тоже. Я верю, что это будет еще один близкий бой. Тайсону необходимо дать волю рукам. В поздних раундах первого боя он просто остановился", - сказал Пол для talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чжан Чжилей предсказал исход реванша Усик - Фьюри.

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