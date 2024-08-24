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"Дам ему наибольшую взбучку": Альварес дерзко пригрозил своему сопернику

Канело намерен уничтожить Берланга.
Сегодня, 13:09
Сауль Альварес и Эдгар Берланга / Getty Images
Сауль Альварес и Эдгар Берланга / Getty Images

Чемпион WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка против Эдгара Берланги.

По словам мексиканца, он намерен в красивом стиле победить американца.

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"Когда говорите, что Канело уже не тот – 14 сентября увидите, кем сейчас является Канело.

Попробую убить Берлангу, разбудить монстра Канело. Собираюсь делать больно Эдгару в течение 7-8 раундов. Дам ему самую большую взбучку в жизни.

14 сентября – День независимости Мексики. Если бились в октябре, ноябре или декабре, могли бы провести поединок в Нью-Йорке", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Поединок Альварес - Берланга состоится 14 сентября.

Ранее Канело оценил вероятность боя с Кроуфордом.

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