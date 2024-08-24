"Дам ему наибольшую взбучку": Альварес дерзко пригрозил своему сопернику
Чемпион WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка против Эдгара Берланги.
По словам мексиканца, он намерен в красивом стиле победить американца.
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"Когда говорите, что Канело уже не тот – 14 сентября увидите, кем сейчас является Канело.
Попробую убить Берлангу, разбудить монстра Канело. Собираюсь делать больно Эдгару в течение 7-8 раундов. Дам ему самую большую взбучку в жизни.
14 сентября – День независимости Мексики. Если бились в октябре, ноябре или декабре, могли бы провести поединок в Нью-Йорке", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.
Поединок Альварес - Берланга состоится 14 сентября.
Ранее Канело оценил вероятность боя с Кроуфордом.
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