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Усик назвал украинского боксера, который может стать звездой

Украинец отметил боксера, который часто тренируется вместе с ним.
Сегодня, 18:36
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал профессионального боксера, который может себя проявить.

По словам чемпиона, Даниэль Лапин имеет все шансы, чтобы проявить себя наилучшим образом.

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"Это может быть Даниэль Лапин. Он боксирует сейчас в весовой категории 81 кг. У него есть два пояса – WBA Intercontinental и IBF Intercontinental тоже вроде бы есть. Молодой парень. Будем смотреть, кто у нас дальше будет желать боксировать по профи.

Меня нет в украинском боксе. Я являюсь самостоятельной единицей, которая представляет Украину как профессиональный боксер. Но я самостоятельная единица. Это мой заработок, и я так зарабатываю себе на жизнь. Но сейчас мне интересно работать с боксом, развивать его, потому что я сам оттуда и знаю, как это все работает, какая нужна помощь", - сказал Усик для NV.

Ранее Усик признался, какие бои ему еще интересны.

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