Усик назвал украинского боксера, который может стать звездой
Украинский супертяжеловес Александр Усик назвал профессионального боксера, который может себя проявить.
По словам чемпиона, Даниэль Лапин имеет все шансы, чтобы проявить себя наилучшим образом.
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"Это может быть Даниэль Лапин. Он боксирует сейчас в весовой категории 81 кг. У него есть два пояса – WBA Intercontinental и IBF Intercontinental тоже вроде бы есть. Молодой парень. Будем смотреть, кто у нас дальше будет желать боксировать по профи.
Меня нет в украинском боксе. Я являюсь самостоятельной единицей, которая представляет Украину как профессиональный боксер. Но я самостоятельная единица. Это мой заработок, и я так зарабатываю себе на жизнь. Но сейчас мне интересно работать с боксом, развивать его, потому что я сам оттуда и знаю, как это все работает, какая нужна помощь", - сказал Усик для NV.
Ранее Усик признался, какие бои ему еще интересны.
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