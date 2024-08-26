Усик назвал бойца ММА, с которым мог бы провести поединок

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своем отношении к коммерческим боям.

По словам украинца, он готов принять участие и даже выйти в ринг против Конора Макгрегора.

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"Мое отношение к таким поединкам нормальное. Люди зарабатывают как могут. Просто не надо на этом устраивать какую-то вакханалию, обзывать друг друга какими-то словами, когда смотрят дети. Не должно быть грязи, такой конкретной грязи, которая немножко несет какую-то не такую ​​ценность людям.

А то, что они боксируют, то, что они организуются, и то, что люди приходят и платят – их же никто не заставляет идти и платить за это, правильно? А люди таким образом зарабатывают. Есть спрос – есть предложение.

Я? Зачем мне это? То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором – это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, прорекламируем свою страну и все то, что мы хотим", – сказал Усик для NV.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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