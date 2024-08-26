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"Собрать Олимпийский": Усик назвал свою цель в боксе

Украинец хочет осуществить свою мечту.
Сегодня, 21:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на будущее.

По словам известного спортсмена, украинец хочет провести поединок в Киеве.

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"Для меня не является желанием боксировать и собрать весь Мэдисон-Сквер Гарден. Моя цель – собрать Олимпийский в мирное время. Это очень хотелось бы. 

Мэдисон – крутое место, но хочется свою публику порадовать. Я уверен, что весь стадион, 80 тысяч, будет sold out. Дай Бог, чтобы это произошло", – сказал Усик для NV.

Напомним, Усик хотел провести реванш с Энтони Джошуа в Киеве, но в итоге бой прошел в Саудовской Аравии и завершился победой Усика разделенным решением судей.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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