Усик оценил влияние россии на бокс

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о том, какое влияние россия имеет на бокс.

По словам украинца, в профессиональном боксе представители страны-агрессора не имеют влияния.

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"В любительском оно было, в профессиональном – нет. В AIBA президент был из РФ, и там были средства российские.

Но сейчас, насколько я знаю, они были отстранены от Международного олимпийского комитета", – сказал Усик в интервью NV.

Ранее Усик назвал бойца ММА, с которым мог бы провести поединок.

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