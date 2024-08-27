"Какого-нибудь дурачка": Усик рассказал, кого мог бы сыграть в кино

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своей возможной карьере в кино.

По словам украинского боксера, у него есть идеи, которые хотел бы воплотить.

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"Я не когда-то мечтал, я об этом мечтаю. Надо над этим поработать. Я думаю, что могу сыграть какую-нибудь драматургию, могу сыграть сумасшедшего или какого-то серьезного героя. Какого сумасшедшего? Какого-нибудь дурачка.

Я не вижу амплуа, но иногда в зеркале практикую. Мог бы быть исторический герой, но должен идти правильный посыл. Положительный или негативный герой - это будут решать зрители. Но иногда негативные герои становятся более близкими мне, чем положительные", - сказал Усик в интервью NV.

Ранее Усик оценил возможность поездки в Курскую область.

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