Баколе назвал единственного супертяжеловеса, который способен пройти с ним всю дистанцию

Конголезский нокаутер Мартин Баколе высказался о своих навыках.

По словам боксера, единственным боксером, который сможет пройти с ним всю дистанцию в бою, является Тайсон Фьюри.

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"Энтони Джошуа - нокаут, четвертый или пятый раунд. Тайсон Фьюри - вероятно по очкам, но также может быть нокаут в седьмом или восьмом раунде. Фрэнсис Нганну - этого парня я вырублю рано. Это не ММА.

Даниэль Дюбуа - я его нокаутирую снова. В этом году я приду, чтобы нокаутировать или наказать всех этих парней. Джо Джойс был нокаутирован несколько раз, но извините, я остановлю его снова. Джозеф Паркер - нокаут. Он мой друг, но это бизнес. Деонтей Уайлдер - я раздавлю его. Маленькие ноги, маленькие тело, с этим парнем не будет проблем", - приводит слова Баколе Seconds Out.

Ранее Усик назвал бойца ММА, с которым мог бы провести поединок.

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