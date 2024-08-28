Берланга назвал свое главное преимущество над Альваресом

Пуэрториканский боец второго среднего веса Эдгар Берланга высказался о поединке против Сауля Альвареса.

По словам боксера, интеллектуальные навыки позволят ему победить объединенного чемпиона.

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"Я работаю над повышением IQ, интеллекта и умственного развития. У любого, кто побеждал Канело это было.

Альварес собирался драться либо со мной, либо с Бенавидесом, либо уйти на пенсию. Я же собираюсь прийти и занять его место. У меня есть все для этого. Я умею драться, привлекателен для фанатов и за мной стоит целый остров. У меня есть весь пакет, это то, что нужно, чтобы стать звездой в боксе", - приводит слова Эдгара Boxing Scene.

Поединок Альварес - Берланга состоится 14 сентября.

Ранее Канело оценил вероятность боя с Кроуфордом.

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