Берланга назвал свое главное преимущество над Альваресом
Пуэрториканский боец второго среднего веса Эдгар Берланга высказался о поединке против Сауля Альвареса.
По словам боксера, интеллектуальные навыки позволят ему победить объединенного чемпиона.
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"Я работаю над повышением IQ, интеллекта и умственного развития. У любого, кто побеждал Канело это было.
Альварес собирался драться либо со мной, либо с Бенавидесом, либо уйти на пенсию. Я же собираюсь прийти и занять его место. У меня есть все для этого. Я умею драться, привлекателен для фанатов и за мной стоит целый остров. У меня есть весь пакет, это то, что нужно, чтобы стать звездой в боксе", - приводит слова Эдгара Boxing Scene.
Поединок Альварес - Берланга состоится 14 сентября.
Ранее Канело оценил вероятность боя с Кроуфордом.
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