Рикки Хаттон назвал фаворита реванша Фьюри - Усик

Бывший чемпион двух дивизионов Рикки Хаттон высказался о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам британца, он не верит, что его соотечественник победит украинца.

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"Тайсон не выглядел великолепно против Александра. Не поймите меня не правильно, это был хороший бой. Возможно, я немного несправедлив, потому что такие бойцы как Усик появляются очень редко.

Давайте вспомним выступление Тайсона против Фрэнсиса Нгунну. В том поединке, он тоже не был хорош. Я думаю, что Фьюри поддержал бы мои сомнения", - приводит слова эксперта DAZN.

Ранее Усик рассказал о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри.

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