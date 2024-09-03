Усик должен будет подвинуться? Турки Аль аш-Шейх оценил шансы на бой Фьюри - Джошуа
Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что он хочет организовать бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
По словам Аль аш-Шейх, он предпримет попытку это сделать, даже если Тайсон снова проиграет украинцу Александру Усику.
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"Для бокса, конечно, это огромное событие, особенно если победит Джошуа в предстоящем бою. Он в третий раз выиграет титул чемпиона мира и после результата реванша Усик - Фьюри нас ждет грандиозное шоу.
Но мы не знаем будущего. Представьте, что Тайсон после боя с Усиком завершит карьеру. Фьюри получит предложение, но если он откажется, что я смогу сделать?
Прежде всего Джошуа предстоит непростой поединок против Дюбуа, но если Усик победит Фьюри, я все равно хочу видеть поединок Тайсона и Джошуа, если они согласятся. Я не буду пытаться третий раз свести Усика и Джошуа до боя между Энтони и Фьюри. Весь мир хочет увидеть этот поединок", - приводит слова функционера talkSPORT.
Ранее Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри.
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