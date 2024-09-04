"Это картонный пояс": Фроч разнес бой Джошуа - Дюбуа

Британский боксер Карл Фроч высказался о поединке между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам эксперта, победитель боя не сможет называть себя настоящим чемпионом.

Читай также: "Я поеду в тренировочный лагерь": Сондерс предсказал исход реванша Усик – Фьюри

"Зачем отнимать титул IBF у Усика перед реваншем с Фьюри? Как и я, вы знаете, что это политика. Они сделали пояс вакантными, чтобы Джошуа и Дюбуа могли подраться за титул. Это гребаный картонный пояс. Он ненастоящий.

Кто бы ни победил в бою, он не будет настоящим чемпионом. Я думаю, что Джошуа победит, но ты не можешь называть себя чемпионом. Ладно, у тебя будет титул IBF, но чемпион - это Усик. На этом все, мне больше нечего добавить", - сказал Фроч для iFL TV.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Чжилей сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!