Сиренко сделал прогноз на бой Баколе - Чжилей

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился мнением о потенциальном поединке в его дивизионе между Мартином Баколе и Чжаном Чжилеем.

По словам боксера, если бой состоится, то он не пройдет всю дистанцию.

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"Это совершенно отличный бой между двумя бойцами с тяжелым ударом. Если Баколе выдержит удары Чжилея, то я думаю, что он может победить его во второй половине поединка. Или же Чжан может остановить Баколе в первой половине.

Честно говоря, я не представляю, что этот поединок продлится всю дистанцию", - сказал Сиренко в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS GAMING.

Отметим, что Турки Аль аш-Шейх заявил, что хочет устроить бой Чжилея против Баколе в конце года в Китае.

Ранее Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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