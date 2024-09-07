Усик: У меня нет мотивации

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своей карьере.

По слвоам украинца, он добивается успеха за счет дисциплины, а не мотивации.

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"Меня ничего не мотивирует. Смотрите, я вам скажу: у меня нет мотивации. У меня есть дисциплина, и все. Ни у кого из вас нет никакой мотивации. Она появляется у вас только тогда, когда вы договорились со своим условным другом, например, Михаилом, что-то сделать. Вы сделали первый шаг - и это самое трудное, вы начали это делать. Вас мотивирует то, что вы вместе что-то делаете для того, чтобы вырастить.

Вот это и есть мотивация, потому что вы настроились на то, что будете делать. Просто это режим вашего труда", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу BUNIVERSITY.

Ранее промоутер предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком.

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