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Усик: С удовольствием стал бы министром спорта – и я стану им

У чемпиона уже есть планы на пост-спортивную карьеру.
Сегодня, 15:18
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO та IBO Александр Усик дал интервью YouTube-каналу "Kanał Sportowy".

Там 37-летний украинец рассказал о своем будущем вне бокса и чем он хотел бы заниматься после завершения карьеры.

"Я бы хотел работать с детьми. Не только в спорте, но и в обучении: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит".

"Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта – и я стану им", - сказал Александр.

Ранее стало известно, что Александр Усик уже начал подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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